Cannabisplantage: Gastronom drohen 18 Jahre Häfn

Dass sich in dem mittlerweile heruntergekommenen Hotel auf der Wiener Sophienalpe keine Gäste, sondern stattliche 1400 Cannabispflanzen in der Beletage gemütlich gemacht hatten, ist bereits Polizeigeschichte. Doch dem Hotelpächter droht nun in seiner tschechischen Heimat eine drakonische Haftstrafe!