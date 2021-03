Vösendorf: Fahndung nach Fahrerflucht

Schwere Verletzungen trug ein chinesischer Staatsbürger (52) davon, der am 28. Februar in Vösendorf, Bezirk Mödling, im Bereich der Schönbrunner Allee auf der B…17 von einem Auto erfasst wurde. Der Lenker flüchtete, ohne Hilfe zu leisten. Jetzt sichtete die Polizei die Aufzeichnungen einer Kamera der nahen Bahnstation. „Bei dem betroffenen Pkw handelt es sich um einen schwarzen VW Golf“, erklärt ein Fahnder. Hinweise an den Posten Vösendorf unter: 059/133-3343.