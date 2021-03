Schwarzarbeiter aus Indien ins Land geschleust

Monatelang waren unter anderem auch heimische Ermittler an der Bande dran – nun schlug man in Rumänien zu! Im Zuge von zehn Razzien gingen sieben Verdächtige ins Netz. Darunter zwei Inder – die mutmaßlichen Chefs des Netzwerks. Für bis zu 6000 Euro pro Kopf soll das Duo Hunderte Landsleute mit lukrativen Jobs im „glorreichen Westen“ geködert, nach Rumänien eingeflogen und mit Last- und Kastenwagen in die EU geschleust haben.