Die Sehnsucht nach Musik wächst bei den Vereinen

Einmal in der Woche zur Musikprobe, Marschwertungen, Konzerte – all das fällt derzeit für etwa 25.000 Musiker in Oberösterreich flach. In den Gemeinden sehnt man sich nach dem Klang des gemeinsamen Musizierens. Ein wenig Hoffnung setzt man auf Mitte April: „Falls es Lockerungen gibt, könnte man ja bei uns das Proben wieder ermöglichen, mit Tests und Sicherheitsvorkehrungen“, so Präsident Lugstein. Er ist stolz auf die Mitglieder, die daheim weiterspielen, die Musik nicht aufgeben. Auch VP-Landesrat Markus Achleitner pocht auf eine Test-Lösung: „Als Obmann einer Musikkapelle bin ich überzeugt, mit dem System „Test & Go“ könnten wir sofort wieder mit den Proben beginnen. Daher ist es höchste Zeit, dass die Nasenbohrer-Tests jetzt endlich anerkannt werden.“