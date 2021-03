Geheimdienstchef in der Slowakei verhaftet

In der Slowakei haben am Donnerstag für den Chef des Inlandsgeheimdienstes SIS die Handschellen geklickt. Dem 42-jährigen Vladimir Pcolinsky wird die Annahme von Bestechungsgeldern vorgeworfen. Konkreter wollte sich die Generalstaatsanwaltschaft in Bratislava aufgrund laufender Ermittlungen nicht äußern.