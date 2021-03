Mit 54 (!) Jahren: Fußballer knackt eigenen Rekord

Seine Profikarriere begann 1986 beim brasilianischen Klub Santos. „Als ich im Alter von 18 Jahren meinen ersten Vertrag in Brasilien unterschrieb, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich bis in dieses Alter spielen würde. Es ist mir gelungen, weil ich Jahr für Jahr meine gesamte Energie in den Fußball investiert habe“, schildert Miura im Interview mit „FIFA.com“.