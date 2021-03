Wisent „Willi“ soll Selfie-Attraktion werden

Dino-Zahn

Alexander Lukeneder, gebürtiger Steyrer und Paläontologe am Naturhistorischen Museum in Wien, sorgte 2019 selbst für Schlagzeilen, als er in Ebensee den ersten Zahn eines Pliosauriers in Österreich entdeckte. Er erkennt neidlos an, dass „Willi“ nun im Blitzlicht steht, meint aber: „Verglichen mit dem Alter meiner Fossilien ist der ,Willi‘ gerade vom Teller gehüpft, quasi ein Wisent-Gulasch.“ Sein Pliosaurier wurde in einer 132 Millionen Jahre alten Gesteinsschicht gefunden. Das Kasberg-Wisent dürfte hingegen aus dem frühen Mittelalter stammen. Die Untersuchungen laufen noch. Forscher Lukeneder empfiehlt allen, die interessante Funde machen, die neue Fossilfinder-App zu nutzen: „Kinder haben unglaublich Spaß, wenn sie in der Natur Entdeckungen machen können.“