16-Jährige wurde auf Zebrastreifen angefahren

Der Unfall in St. Veit geschah Mittwoch gegen halb sieben Uhr in der Früh. Die 16-Jährige Klagenfurterin überquerte den Zebrastreifen in der Klagenfurter Straße, als sie von einem Kombi erfasst wurde. Der Spittaler Lenker (47) hatte das Mädchen übersehen. Es wurde beim Aufprall auf die Motorhaube geschleudert und rutschte nach mehreren Metern seitlich auf den Fahrbahnrand ab.