Tödlich: Spielzeug um 16 Millionen € konfisziert

„Wir wollen alle Netzwerke zerschlagen“

So stellten Beamte in Spanien 5000 Plastikprodukte sicher, die hochgiftige Chemikalien enthielten. Bei fast 3000 in Italien beschlagnahmten Modellautos droht erhöhte Erstickungsgefahr. Auch rot-weiß-rote Zollfahnder waren im „Ludus-Einsatz“: „In vielen Ländern laufen aber noch Ermittlungen. Wir wollen alle Netzwerke zerschlagen“, so Catherine de Bolle, die appelliert, bei Billig-Angeboten im Internet ganz besonders genau hinzusehen.