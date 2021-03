„1021 Homeoffice-Ansuchen positiv behandelt“

Übergangsregelung nur am Anfang der Pandemie gültig

Zur konkreten Kritik hält sie fest: „Krisenbedingt war es zu Beginn der Pandemie möglich, die Förderung wegen einer Übergangsregelung im Nachhinein zu beantragen. Gerade im März und April 2020 musste ja alles sehr schnell gehen“, sagt die Landesrätin und ergänzt: „Man kann das jedoch nicht über einen längeren Zeitraum so handhaben, denn das Land unterliegt bei der Vergabe von Förderungen an Firmen dem EU-Beihilfenrecht. Und dieses schreibt eine Beantragung einer staatlichen Beihilfe vor Projektbeginn vor. Auch mir wäre es lieber, wenn wir hier flexibler agieren könnten. Wir können das EU-Beihilfenrecht in diesem Fall jedoch leider nicht aushebeln.“