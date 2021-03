„Homeoffice-Anträge in Tirol rückwirkend zulassen“

„Abgelehnte Anträge müssen neu bewertet werden“

Ihren Unmut nachvollziehen kann Tirols SP-Landesparteichef Georg Dornauer. „Die Tiroler Förderrichtlinien sehen tatsächlich vor, dass Anschaffungen erst nach dem Förderantrag getätigt werden dürfen. Genau das ist in Zeiten der Krise, in denen man schnell reagieren muss, realitätsfern“, erklärt er und betont: „Unser Ziel muss sein, dass möglichst viele kleine und mittlere Betriebe rasch und unkompliziert an die Förderungen gelangen. Deshalb fordern wir, dass Homeoffice-Projekte, die vor der Antragstellung begonnen wurden, rückwirkend für den Zeitraum der Krise zugelassen werden. Auch abgelehnte Anträge müssen neu bewertet werden. Zudem müssen die Förderrichtlinien prinzipiell neu bewertet werden.“