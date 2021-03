Emilia Clarke wehrt sich gegen irren Beauty-Wahn

„Muss mein Gesicht bewegen können“

Sie habe im Gegensatz zu vielen Kolleginnen in der Branche nämlich keine Angst vorm Altern, erklärte die Schauspielerin. Im Gegenteil: „Ich arbeite in einer Branche, in der ich mein Gesicht bewegen und ausdrucksstark sein muss“, so Clarke. „Man kann Filler nicht gut beleuchten. Du kannst es einfach nicht. Es sieht nicht richtig aus, man sieht glänzend und seltsam aus.“