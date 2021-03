„Kinder landen mit 20 in der Obdachlosigkeit!“

Keine Chancengleichheit für die Schwächsten

So sieht das auch Sarto: „Da kann man ein riesengroßes Glück haben wie die Petra, aber nicht allen Kindern geht es so gut. Wir kennen viele, bei denen die Verselbständigung und die Übergänge nicht funktionieren. Da landen Kinder zum Teil mit 20 in der Obdachlosigkeit.“ Das Thema gebe es schon sehr lange. „Alle reden von Chancengleichheit. Aber die gibt es für die vulnerabelsten aller Gruppen nicht“. Warum hier kein Fortschritt stattfindet, versteht Sarto nicht: „Selbst, wenn man es einfach durchrechnet - es würde sich absolut auszahlen. Gar nicht nur menschlich, sondern auch finanziell. Viele junge Menschen werden dann obdachlos, chronisch psychisch krank, schaffen es nicht, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.“ Und es sind österreichweit nur rund 13.000 Kinder, die in Fremdunterbringung leben, in Wien sind es rund 4000. „Dieses Thema betrifft nicht allzu viele Menschen. Das ist eine sehr kleine Zahl. Deshalb ist es auch aus unserer Sicht nicht verständlich, warum man da nicht mehr hineininvestieren kann.“