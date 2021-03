Staatsanwalt: „Ein besonders grausames Verbrechen“

„Sie schrieb ihrem Bruder noch: ‘Er hat mich.‘“, so der Staatsanwalt. Als dieser beim Haus auftauchte, soll der Oberösterreicher auf die Frau zu schießen begonnen haben. Er traf sie durch eine Tür hindurch in den Bauch. Sie flüchtete mit ihrem Bruder in die Küche, weitere Schüsse fielen. Die 34-Jährige floh dann in den Schrankraum. „Er rannte ihr nach, getrieben vom Willen sie zu töten“, schilderte Kroschl. Er traf sie weitere Male, sie ging zu Boden und dann stellte er sich über sein Opfer und „drückte wie bei einer Hinrichtung noch zwei Mal eiskalt ab“, führte der Ankläger aus.