Sie ist Herrin über mehr als 26.000 Handschriften

Interesse für Geschichtsforschung

„So lerne ich die Orte auf eine andere Art kennen und schaue nach, wo sie genau liegen“, verrät Veronika Polloczek, die ja im deutschen Landshut geboren wurde und in Wien studiert hat: Klassische Philologie, also Latein und Altgriechisch, die Literatur und Kultur der Antike. Wegen ihres Interesses für Geschichtsforschung hat sie zudem das Masterstudium für Archivwissenschaften abgeschlossen. „Seit Dezember bin ich im Diözesanarchiv in Klagenfurt, Dr. Tropper hat mir einiges gezeigt, aber ich habe noch viel zu entdecken.“ Denn das gesamte Haus in der Mariannengasse Nr. 6 ist voller alter Handschriften, Urkunden und Bücher.