2557 neue Corona-Fälle: Intensiv-Auslastung

Die meisten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wurden mit 599 in Wien verzeichnet. Auf den Plätzen folgten Niederösterreich mit 560, Oberösterreich mit 338, die Steiermark mit 262 und Salzburg mit 145. 101 neue Fälle gab es in Kärnten, 81 in Tirol, 91 im Burgenland und 22 in Vorarlberg.