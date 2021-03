Wirbel um Mick Schumachers Auto wegen Russen-Fahne

Der am Donnerstag präsentierte Wagen des Haas-Rennstalls für Schumacher und dessen russischen Teamkollegen Nikita Masepin ist in den Farben weiß, rot und blau lackiert. Sowohl auf dem Frontflügel als auch im hinteren Bereich des Autos auf der Motorenabdeckung deutet die Lackierung recht offensichtlich die russische Fahne an. Der Bolide des US-Teams wurde erstmals in diesen Farben lackiert. Ein Grund dürfte auch sein, dass der neue Titelsponsor ein russisches Bergbauunternehmen von Masepins Vater, dem Milliardär Dimitri Masepin, ist.