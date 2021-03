Frühling zieht ein: Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Nun sind unsere Leserinnen und Leser gefragt! Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos zum Thema Frühling - egal ob erste, zaghafte Blüten, sonnige Landschaftsaufnahmen oder Fotos Ihrer Kinder und Tiere beim Spielen an der frischen Luft. Senden Sie Ihre Fotos ganz einfach per E-Mail an clara-milena.steiner@kronenzeitung.at. Mit etwas Glück werden sie in der „Kärntner Krone“ veröffentlicht.