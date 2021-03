Lehrerin starb bei Wanderung nach Fernunterricht

Der frische Schnee hatte sie wie ein Leichentuch bedeckt: Eine Wiener Lehrerin (38) verunglückte am Freitagabend am Zwillingskogel in Grünau im Almtal tödlich. Sie hatte die Alpin-Tour im Internet ausgewählt, war um 13 Uhr gestartet, hatte sich beim Abstieg im Finstern verirrt. Angela B. stürzte 30 Meter in den Tod.