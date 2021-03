2557 neue Corona-Fälle: Intensiv-Auslastung steigt

In den Spitälern nimmt die Auslastung derzeit konstant zu. Auf den Normalstationen werden seit Freitag 34 Corona-Patienten mehr behandelt. Die Auslastung der Intensivstationen ist in den vergangenen 24 Stunden zwar minimal gesunken (minus vier), in den vergangenen sieben Tage ist sie allerdings insgesamt um rund 20 Prozent gestiegen. Am 27. Februar mussten noch 264 Personen intensivmedizinisch betreut werden, am 6. März waren es bereits 322.