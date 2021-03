„Frauen sind stark und mutig“

Nach einem Jahr Pandemie befürchten viele, dass es einen „Backlash“ in Frauenfragen geben wird, wie sehen Sie das?

Schmidauer: Ja, diese Befürchtung teile ich. In Krisensituationen sind Frauen doppelt und dreifach gefordert. Es gehört schlicht und einfach in den Köpfen der Menschen verankert, dass Frauen die Hälfte der Bevölkerung darstellen. Das sollte sich in allen Bereichen des Lebens widerspiegeln.