Anschober: Das ungekürzte Tierschutz-Interview

Wissen Sie, wie viele LandwirtInnen im letzten Jahr solche Ausnahmen beantragt haben? In Österreich gibt es viele „alte“ Anlagen, so wie er dies angibt, vor allem auch in den Bergregionen und bei älteren Landwirten, die keine Nachfolger haben, was leider auch sehr häufig ist. Die werden nicht mehr in tierfreundliche Anlagen investieren und bis zur Pension die Tiere in Anbindehaltung halten. Wir wünschen uns hier mehr Mut. Alle Mitgliedstaaten müssen sich an geltendes Recht halten und endlich aufhören, Langstreckentransporte in Drittländer zu genehmigen. Denn diese sind nicht nur für die Tiere eine Qual, sie verstoßen auch gegen die EU-Transportverordnung da die Vorschriften bis zum Ende der Reise nicht eingehalten werden können. Auf Schiffstransporten ist nie klar, wer für die Tiere verantwortlich ist, es ist nicht klar, wo die Tiere anlanden, wie es danach für die Tiere weitergeht, wo sie am Schluss landen. Auf welche Fahrzeuge sie geladen werden. Der Umgang mit den Tieren in den Drittländern wird regelmäßig von NGOs und Journalisten dokumentiert – nicht von offiziellen Behörden wohlgemerkt. Das, was von den NGOs und Journalisten dokumentiert wird, ist mehr als schrecklich. Es ist vollkommen inakzeptabel und widerspricht jeglichem EU-Standard. Die Tiere werden noch auf EU-Seite auf schrottreife Schiffe verladen, die früher Autos transportiert haben und überwiegend see-untauglich sind. Am Ablandehafen werden sie auf nicht EU-konforme Fahrzeuge verfrachtet, mit teils so steilen Rampen, dass die Tiere dort hinausgeprügelt werden. Letztlich werden die Tiere in den Zielländern auf grausame Weise getötet. Den Tieren werden die Augen ausgestochen, die Beine zusammengebunden, die Beinsehnen durchtrennt und ohne Betäubung mit meist stumpfen Messern die Kehle mit säbelnden Schnitten durchtrennt. Die Praktiken widersprechen den weltweit geltenden Standards der Weltgesundheitsorganisation OIE und erst recht den EU-Standards. Wir fordern den Minister auf, überfällige Tierschutzverbesserungen umzusetzen. Wir brauchen eine einheitliche und transparente Kennzeichnung vom LEH bis zur Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Aus Sicht des Tierschutzes bedarf es aber nicht nur einer Kennzeichnung nach Herkunft sondern auch nach Haltung/Tierwohl. wir haben ja auch in Österreich nach wie vor grobe Missstände in der Nutztierhaltung wie z.B. bei den Schweinen, daher ist auch eine Haltungs/Tierwohl Kennzeichnung essentiell für transparente Kaufentscheidungen. Schade, dass bei der Lebensmittelkennzeihnung so blockiert wird, das würde auch der AT Landwirtschaft helfen um endlich Billigfleisch aus dem Ausland transparent sichtbar zu machen, wir hoffen aber dass der Minister dranbleibt. Eine reine Herkunftskennzeichnung greift aber zu kurz, es braucht unbedingt auch eine Haltungskennzeichnung. Sehr wichtig wäre ein zentrales österreichweites Melderegister für Tierhalter / Züchter in dem erkenntlich ist, wenn eine Person in ein Halteverbot in irgendwo in Österreich hat. Vergehen gegen dieses Verbot müssen höher bestraft werden und stärker kontrolliert werden. Gute Nachricht zum Thema Vollspaltböden, wann kommt die Novelle und wie lange ist die Übergangsfrist? Bitte keine 20 Jahre wie bei den Kastenständen, das ist zu lange. Es braucht aber auch zusätzlich zum VSB-Verbot unbedingt eine verpflichtende Einstreu (verformbar, organisch, trocken) wann kommt das und was ist mit einem längst überfälligen Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration und einem Plan gegen das routinemäßige Schwanzkupieren etc.? Thema Welpentransport: Was ist aber mit der Tollwutausnahme, die endlich gestrichen werden sollte, weil sie dem illegalen Welpenhandel nach Österreich Vorschub leistet? In anderen EU-Ländern gibt es diese Ausnahme nicht. In Österreich besteht bei der Einfuhr von Tieren nach Österreich eine Sonderregelung welche besagt, dass Welpen unter zwölf Wochen bzw mit noch nicht gültiger Tollwutimpfung nach Österreich eingeführt werden dürfen, wenn der Eigentümer eine Erklärung unterschreibt“: Ich erkläre hiermit, dass die nachstehend genannten Heimtiere ab ihrer Geburt bis zum Zeitpunkt der Verbringung zu anderen als Handelszwecken keinen Kontakt mit wildlebenden Tieren für Tollwut empfänglicher Arten hatten“. Diese Sonderregelung öffnet dem illegalen Welpenhandel von Welpen Tür und Tor und sollte gestrichen werden. Was die Sanktionierung von Verstßen betrifft sowie die Möglichkeit, Maßnahmen auch im Vorfeld zu ergreifen, sollten den Amtstierärzten mehr Möglichkeiten gegeben werden. Weiters operieren Welpenhändler aus dem Aus und- Inland sehr professionell und auf hohem Niveau, hier gilt es etwaige Schlupflöcher zu schließen. Und theoretisch ist es verboten, Tiere mit Qualzuchtmerkmalen zu importieren, erwerben, vermitteln, weiterzugeben oder auszustellen. Praktisch werden immer noch hunderte Tiere jahrlich verkauft. So hat sich in Wien die Anzahl der gemeldeten Französischen Bulldoggen von 2012 bis 2020 fast verdreifacht. Das Problem geht unter anderem auch Hand in Hand mit dem illegalen Import von Hunden aus dem Ausland, aber auch vermeintlich seriöse österreichische Händler bieten Hunde mit Qualzuchtmerkmalen nach wie vor an. Eine Verschärfung der Zuchtziele ist dringend notwendig. Ebenso muss auch hier öfter kontrolliert und sanktioniert werden. "