78-Jähriger fast vier Stunden von Baum eingeklemmt

Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fällte am 4. März 2021 gegen 12 Uhr im sogenannten Holzwiesental in Schalchen eine Buche mit einem Durchmesser von ca. 80 cm. Dabei wurde er mit beiden Beinen zwischen dieser Buche und einem bereits gefällten Baum eingeklemmt. Ein 60-jähriger aus dem Bezirk Braunau welcher in diesem Gebiet wanderte hörte gegen 15.45 Uhr die Hilfeschreie des Mannes und verständigte die Einsatzkräfte.