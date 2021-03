Ex-Fußballer Carsten Jancker mit Podcast

Die Erfolgsliste von Ex-Kicker Carsten Jancker scheint endlos zu sein: Vize-Weltmeister, Weltpokalsieger, Champions League Sieger, Vierfacher Deutscher Meister, zweifacher DFB-Pokalsieger, Österreichischer Meister. Er brachte es in seiner Karriere immerhin auf 148 Einsätze für den FC Bayern München und durfte 33 Mal für das Deutsche Nationalteam auflaufen. Auch in Österreich ist die Fußball-Legende einem breiten Publikum ein Begriff. Nach dem Abpfiff einer sehr erfolgreichen Laufbahn auf dem grünen Rasen folgt jetzt der Anpfiff für eine neue Karriere abseits des Fußballplatzes. Gemeinsam mit Krone.tv und MHsportsmarketing geht Carsten Jancker nun unter die Podcaster - mit seiner eigenen Kombination aus Podcast und TV-Talk-Show. Der passende Name lag auf der Hand: myPodCarsten! Im Sporttalk steht er Marco Cornelius Rede und Antwort...