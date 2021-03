Marko Arnautovic gewinnt Vodka-Award in Berlin!

Mit Titeln im Fußball hat er es zwar seit seiner Zeit bei Inter Mailand (2009/10) nicht mehr so, doch jetzt darf sich Marko Arnautovic abseits des Grünen Rasens endlich wieder einmal so richtig über einen freuen: Bei der „Craft Spirits Berlin“ ist dem ÖFB-Teamspieler mit seinem „Arnautovic Premium Vodka“ der Sieg in der Vodka-Kategorie gelungen! Und mit seinem „Marko Arnautovic Gin“ landete er darüber hinaus auch noch im Spitzenfeld …