Insgesamt 22 Ausreisen aus Mayrhofen untersagt

70 Prozent machten einen Test

Am Dienstag hatte Landeshauptmann Günther Platter bekannt gegeben, dass eine Verlängerung der Ausreise-Testpflicht nicht notwendig sei. Knapp 70 Prozent der Personen mit Wohnsitz in Mayrhofen hätten das Testangebot wahrgenommen, teilte das Land am Donnerstag mit. 31 Personen wurden positiv getestet.