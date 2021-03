Ringen um Identität mit Verlustängsten

Stöckl ist mit seiner zur Umständlichkeit neigenden Gewissenhaftigkeit zu einer Symbolfigur eines Stellvertreterkonflikts geworden. Wir erleben den Zusammenstoß unterschiedlicher Kulturen und Systeme: In Wien wollen die selbstbewussten türkisen Boys mehr oder weniger im Alleingang den Ton angeben. Diesen Methoden wissen sich allerdings die reifen Herren der alten ÖVP unter Führung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer elegant zu entziehen. Das wird von der Führung in Wien als Provokation empfunden. Die Folge ist eine sich deutlich eintrübende Stimmung zwischen dem Bundeskanzleramt in Wien und der Landesregierung in Salzburg.