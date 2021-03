Kremlgegner Nawalny: „Grüße aus dem Gefängnis“

Anwalt: „Er ist in kompletter Isolation“

Nawalnys Anwalt Wadim Kobsew teilte bei Twitter mit, dass sein Mandant in einer Quarantäne-Zelle mit zwei Mitgefangenen lebe. „Er ist in kompletter Isolation“, meinte Kobsew. Es gebe weder einen Kühlschrank noch einen Teekocher in der Zelle. Nawalny war in der vergangenen Woche aus dem Moskauer Untersuchungsgefängnis „Matrosenstille“ abtransportiert worden, danach hatte jede Spur gefehlt von ihm.