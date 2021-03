Tiroler Landärzte sind bereit für neue Wege

Schauplatz Stubaital. Dort arbeiten die Mediziner zwischen Mieders und Neustift seit Jahren eng zusammen, teilen sich Bereitschaftsdienste und decken ein breites medizinisches Spektrum ab. „Der Landarzt als Einzelkämpfer – das ist nicht mehr zeitgemäß. Der Trend geht zu Teamarbeit“, spricht Matthias Somavilla, Allgemeinmediziner in Fulpmes, aus, was viele seiner Kollegen denken. Nicht nur im Stubaital, auch in Schwaz, im Alpbachtal und in anderen Regionen entstehen Ärztenetzwerke.