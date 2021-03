Bald Blumenwiese statt Einheitsgrün

Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten verschwinden immer mehr. Vor allem, weil geeignete Lebensräume laufend weniger werden. Das will man in Oberwart nun ändern. Rasenflächen in der Stadt sollen zu Blühflächen umgestaltet werden. Damit Biene Maja und Co. bald fröhlich herumsummen können.