„Denver-Clan“-Star Geoffrey Scott ist tot

Scott spielte von 1982 bis 1985 in 45 Folgen der einst auch in Österreich populären Soap-Opera „Denver Clan“ den Tennisprofi Mark Jennings und ersten Ehemann von Krystle Carrington (Linda Evans). Er war außerdem in „Dark Shadows“, „Where the Heart IS“ und „General Hospital“ zu sehen. In Werbespots spielte er den Marlboro Man und einen Segler in einer Old-Spice-Werbung, außerdem „ging er eine Meile für Camel“, berichtet das Online-Magazin.