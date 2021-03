Schlepper-Bande verurteilt: Bis zu vier Jahre Haft

27 penibel aufgeführte Fahrten führt Staatsanwältin Susanne Kerbl-Cortella an. Pro Person war bis zu 1200 Euro zu zahlen, die Fahrten fanden zwischen März 2019 und September 2020 statt. Mitgenommen wurde nur, wer es nach Ungarn, Slowenien oder Italien geschafft hatte. Wer über Ungarn kam, dem wurde eine Nächtigung in Wien samt Kost und Logis angeboten, ehe es am nächsten Tag Richtung Deutschland weiterging. Die Schlepper-Dienste wurden über Facebook angeboten.