Impfstoffe von AstraZeneca & Pfizer sehr effektiv

Deutlich weniger Patienten in den Kliniken

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock betonte, in der Gruppe der Über-80-Jährigen seien zuletzt deutlich weniger Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken sei deutlich zurückgegangen. Dies seien Effekte des Impfprogramms.