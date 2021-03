Nach Tortur auf Schiff: Tod für 900 Rinder

Rinder auf zweitem Schiff in ähnlicher Lage

Ein zweites Schiff mit fast 1800 Rindern ist in einer ganz ähnlichen Situation. Die „Elbeik“ ist derzeit auf dem Weg zurück nach Spanien. Auch hier wurden die Tiere offensichtlich wegen angeblicher Blauzungenkrankheit nicht an Land gelassen. Immer wieder kommt es zu eklatanten Missständen auf den langen Transportstrecken mit lebenden Tieren in der EU und über die Grenzen in Drittstaaten. Bisher haben die EU-Mitgliedsstaaten die gültige Transportverordnung oft nur spärlich kontrolliert.