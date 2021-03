Seit Dezember „parkt“ ein Autowrack am Wörthersee

Bereits im Dezember verursachte ein Lenker aus Spanien auf der Keutschacher Straße zwischen Schiefling und Velden einen Unfall. Am Pkw entstand Totalschaden. Während der Spanier wieder in seiner Heimat ist, steht das mit Sommerreifen ausgestattete Wrack noch immer in der Gemeinde - was viele Anrainer aufregt.