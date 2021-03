Verpuffung in Holzofen führte zu Brand in Wohnung

Feuerwehreinsatz am Montagabend in der Kelchsau im Tiroler Unterland: Nachdem es in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in einem Holzofen zu einer Verpuffung gekommen war, geriet davor gelagertes Anzündeholz in Brand. Der Besitzer versuchte noch, die Flammen zu löschen. Jedoch ohne Erfolg.