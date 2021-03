Fotosafari „Pokémon Snap“ im neuen Gameplay-Clip

Am 30. April bringt Nintendo mit „New Pokémon Snap“ eine Switch-Neuauflage des N64-Klassikers „Pokémon Snap“ heraus, in dem der Spieler nicht etwa als Pokémon-Trainer, sondern als Naturfotograf Jagd auf die besten Schnappschüsse der beliebten Taschenmonster macht. Im neuen Gameplay-Trailer zeigt Nintendo, wie das in der Praxis funktioniert und auf welche Pokémon man sich in „Pokémon Snap“ gefasst machen kann.