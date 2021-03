Austro-Forscher erstellen 3D-Mars-Überflugsvideo

Ein von österreichischen Bildanalysten von Joanneum Research in Graz und des VRVis, Österreichs größter Forschungseinrichtung auf dem Gebiet des Visual Computing mit Sitz in Wien, hat nun das erste generierte Video eines Überflugs des Landeplatzes des am 18. Februar auf dem Mars gelandeten NASA-Rovers „Perseverance“ veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden aus 96 Bildpaaren der an einem zwei Meter hohen Mast befindlichen Stereokamera erstellt.