„BBC“: Formel 1 lehnt Bahrains Impfangebot ab

Mehrere Tage in Sakhir

Möglich wäre eine Impfung in Bahrain auch nur deswegen, weil die Motorsport-Königsklasse vom 12. bis 14. März in der Wüste von Sakhir die einzigen Testfahren vor der Saison durchführen wird. Das erste von insgesamt 23 Rennen in diesem Jahr soll am 28. März ebenfalls im Insel-Königreich im Persischen Golf gestartet werden. Dadurch sei ein großer Teil des Formel-1-Personals 21 Tage in Bahrain - in diesem Zeitraum könnten die beiden Dosen des Impfstoffs verabreicht werden.