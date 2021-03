Lady Gaga: Spitalskosten des Hundesitters bezahlt

Lady Gaga zahlt Behandlung ihres Hundesitters

Der Schock sitzt bei Lady Gaga nämlich immer noch tief. „Gaga fühlt sich schrecklich wegen dem, was Ryan passiert ist und will sicherstellen, dass er sich in guten Händen befindet. Sie vergöttert ihn und steht für seinen Mut für immer in seiner Schuld“, offenbarte ein Insider gegenüber der Zeitung „Sunday Mirror“. Doch nicht nur das: „Sie will ihn außerdem für seine verpasste Arbeit entschädigen und wünscht ihm eine schnelle Besserung“, fuhr der Insider fort.