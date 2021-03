Brasiliens erster Satellit überwacht den Regenwald

Brasilien hat am Wochenende den nach eigenen Angaben ersten komplett selbst entwickelten, getesteten und betriebenen Satelliten ins All geschickt. „Amazonia-1“, der unter anderem die Abholzung im Amazonas-Gebiet überwachen soll, ist am Sonntag an Bord einer Rakete vom Typ PSLV-C51 vom Satish Dhawan Space Centre in Indien erfolgreich gestartet, heißt es.