„Spaziergeher“ an Grenze zu Deutschland gestoppt

Schon rund 110 Mal schritten im heurigen Jahr Polizisten in Oberösterreich bei Corona-Demos ein und kaum ein Drittel von diesen Spaziergängen war angemeldet. So auch nicht am Sonntag in Braunau. Die Spaziergeher hatten sich so „geheim“ im Internet über ihr Vorhaben verabredet, dass es sogar die Polizisten mitbekamen. Es gab zwar ein mittleres Aufgebot an beiden Seiten der Grenze, aber am Ende reichte ein bisserl Schmäh, um das Treiben zu beenden.