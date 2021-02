„Er ist ja kein Feind des Tourismus“

„Die Nachricht ist angekommen. Wenn wir Deutsche bis Sommer keinen grünen Pass haben, ist der Urlaub für uns in Österreich nicht möglich.“ So fasste Moderatorin Sandra Maischberger das Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in der ARD zusammen. Kurz versucht noch zu beschwichtigen – aber zu spät. Mittlerweile haben zigmillionen Deutsche den Ausschnitt gesehen – eine etwas andere Tourismuswerbung für die gebeutelte heimsche Branche.