Bitter! Nur sieben Österreicher in Bansko am Start

Dorner (83.) liegt ebenso wie Adrian Pertl (104.) und Fabio Gstrein (155.) nicht in den Top-80 der FIS-Riesentorlauf-Punkteliste. Eine Platzierung innerhalb der Top-80 ist eine der Voraussetzungen für den Start. Allerdings gibt es einige Ausnahme. Bei Slalom-Vizeweltmeister Pertl wird schlagend, dass er in der Riesentorlauf-Weltcupstartliste (WCSL) auf Rang 48 geführt wird und somit trotz der fehlenden Top-80-Platzierung in der FIS-Punkteliste fahren darf. Bei Gstrein ist es so, dass er durch seinen 20. Rang in der aktuellen Slalom-WCSL den Status eines Fahrers bekommt, der in der FIS-Riesentorlauf-Punkteliste zwischen Rang 80 und 149 liegt.