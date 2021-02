Andreas Gabalier: Betrüger nutzte Promi-Identität!

Als ausländischer Soldat ausgegeben

Nachdem die Identität des steirischen Schlagerstars ausgelutscht war, schlüpfte der Unbekannte in eine weitere Rolle. Dieses Mal gab sich der Mann als ausländischer Soldat aus und kontaktierte die 49-Jährige erneut. Um sie besuchen zu können, bat der Betrüger um die Übermittlung von 1500 Euro. Außerdem überredete er die 49-Jährige dazu, ihm intime Fotos von sich zu schicken. „Nach Erhalt der Bilder zeigte er jedoch sein wahres Gesicht und nötigte die Frau mit der Veröffentlichung ihrer Fotos an ihre sozialen Kontakte, wenn sie nicht bezahlen würde“, so die Polizei in einer Aussendung.