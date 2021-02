Schokoladenproduktion in Italien erlebt Boom

Lockdowns, Impfchaos, Vereinsamung in der Quarantäne: Weltweit herrscht Ausnahmezustand, psychische Probleme nehmen zu, die Lust auf Süßes steigt. Das sorgt bei Schokoladenherstellern in Italien für Riesengewinne. Marktgiganten wie Ferrero und Co. meldeten für 2020 ein extremes Umsatzplus. 12,3 Milliarden Euro (plus 7,8 Prozent) wurden im Geschäftsjahr 2019/2020 eingenommen. Aber auch viele kleine Schokoladenfabriken freuen sich über kräftige Gewinne.