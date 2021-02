Tschechien beklagt bereits 20.000 Corona-Tote

Die Zahl der jemals Infizierten im EU-Mitgliedstaat mit rund 10,7 Millionen Einwohnern stieg am Freitag innerhalb von 24 Stunden um 14.457 auf mehr als 1,2 Millionen. Das Gesundheitssystem sei in manchen Regionen am Limit. Fast 7200 Covid-19-Patienten sind im Krankenhaus in Behandlung.