Transit: Österreich macht Druck auf Deutschland

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Tirols LH Günther Platter (ÖVP) drängen weiter Deutschland in Sachen Realisierung der Zulaufstrecken für den Brennerbasistunnel (BBT) und haben Kritik am mangelnden Fortschritt geübt. Gewessler sah nur „minimale Fortschritte“, dies sei „noch lange nicht genug“. „Wir haben hier raschen Handlungsbedarf“, meinte die Ministerin bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. „Deutschland ist am Zug, aber nicht auf Schiene“, mahnte Platter.