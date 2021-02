Verleger bietet „Impfreisen“ in drei Länder an

Das Offert richte sich dabei keineswegs nur an Betuchte, betonte er: „Das ,Discounter-Angebot‘ gibt es von 3000 bis 4000 Euro. Das ist nicht nur für Reiche.“ Außerdem wolle er jedem Zehnten, der sich so eine Reise nicht leisten kann, diese kostenlos ermöglichen. Es hätten sich schon 2000 Interessenten gemeldet. In Deutschland gebe es ein ähnliches Angebot, dieses würde allerdings 45.000 Euro kosten. Die Destinationen wären hier Großbritannien und die Seychellen.