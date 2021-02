Beamtin wegen verbotener Datenabfragen vor Gericht

„Es tut mir wahnsinnig leid, was ich gemacht habe. Ich übernehme die volle Verantwortung“, versuchte die Tirolerin vor dem Schöffensenat rund um Richterin Martina Eberherr gar nicht erst um den heißen Brei herumzureden. Wie schon bei der Polizei gab sie zu, ihren Freund nicht weniger als 78-mal ohne dienstliche Begründung im Register abgefragt zu haben. „Warum so oft?“, wollte die Richterin wissen. „Ich habe nicht nachgedacht und war eben so verliebt“, lautete die Rechtfertigung der 23-Jährigen.